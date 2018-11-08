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Mercedes-Benz отзывает в России около 1,2 тысячи автомобилей

Mercedes-Benz E-class 2

Рынок автосервиса в России

25.12.17

PDF, 84 стр.

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Компания «Мерседес-Бенц Рус» 8 ноября объявила об отзыве 1166 автомобилей Mercedes-Benz GLC, CLS и Е-Класса.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежит 1152 автомобиля Mercedes-Benz GLC-Класса, произведенные с апреля по июль 2018 года. Причиной отзыва является язычок ремня на крайних задних сидениях, который может втянуться в пространство между облицовкой и стойкой и задней боковой облицовкой. Для устранения дефекта на автомобилях необходимо интегрировать дополнительный буферный элемент в облицовки стоек.

Отзыву подлежат также 14 автомобилей Mercedes-Benz CLS и Е-Класса, реализованных с октября 2017-го по апрель 2018 года. Причиной отзыва этих автомобилей является калибровка системы классификации пассажира для сиденья переднего пассажира, которая может не соответствовать спецификации. В рамках программы отзыва предусмотрена замена подушки безопасности сиденья переднего пассажира.

Уполномоченные представители изготовителя «Мерседес-Бенц Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее в октябре компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 123 автомобилей Mercedes-Benz CLS, произведенных в 2017-2018 годах. Причина отзыва заключается в том, что заклепочное соединение крышки корпуса ремня безопасности на передних сиденьях может не соответствовать спецификации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 31290 легковых автомобилей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, штутгартская марка остается лидером в премиум-сегменте на российском авторынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки отзыв mercedes-benz

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