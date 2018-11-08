В России оформлено 42 электронных паспорта транспортных средств

По данным на 6 ноября 2018 года в России было оформлено 42 электронных паспорта ТС - такую информацию озвучил на заседании научно-технического совета ТПП Российской Федерации Илья Минкин (гендиректор АО «Электронный паспорт»). И пояснил: только с 11 из них на сегодняшний день произведены полноценные регистрационные действия. Оставшиеся – это настоящие оформленные документы, которые заводы-изготовители автомобилей в период с 31 мая по 7 ноября 2018 года заполнили в ходе тестов, но реальных машин c такими VIN-номерами не существует. Эти пробы были нужны, чтобы проверить работу системы.

В целом же тема встречи в ТПП звучала так: «Текущие аспекты и проблемы введения систем электронных паспортов ТС на территории РФ». На ней присутствовали представители Росстандарта, Минпромторга, АЕБ, банковских и лизинговых союзов и другие заинтересованные лица. Собравшиеся констатировали: все основные нормативные акты для того, чтобы внедрять новую систему в жизнь, правительством приняты. Наконец в России и других странах ЕАЭС (чуть позже, чем в России) появляется возможность оцифровывать все стадии жизненного цикла автомобиля, от момента конструирования до утилизации.

Этапы запуска таковы:

с октября 2018 года – оформление элпаспортов на ТС, шасси которых изготовлены в РФ;

с ноября 2018 года – оформление элпаспортов на ТС, шасси которых импортированы в РФ;

с декабря 2018 года – оформление элпаспортов на ранее зарегистрированные в РФ ТС;

с марта 2019 года – оформление элпаспортов на ТС в других странах, входящих в ЕАЭС.

Определено, что в каждой из пяти стран будут свои сроки для стартов (Россия стартует первой). Структуры по оформлению паспортов в каждой из пяти стран будут работать самостоятельно, используя свои цифры VIN-кодов, однако при этом будет существовать Единое сводное хранилище.

Из сложностей, с которыми придется столкнуться, закладывая в базу данные ТС, специалисты назвали следующие: злонамеренные и незлонамеренные ошибки, попавшие в ранее выданные на ТС документы по причине их ручного заполнения, переноса данных из одного документа в другие; нестыковка правильности написания данных по маркам-моделям; несоответствия, связанные с одобрением транспортного средства по ранее выданным в ГИБДД документам; нарушения конструкционных особенностей ТС, не соответствующие сертифицированным одобрениям завода-изготовителя; необходимоcть решать проблему по транспортировке внутри страны незарегистрированных транспортных средств и ряд других.

По некоторым из этих проблем решения уже найдены, по другим – находятся в процессе проработки. Представители банковского и лизингового сектора, присутствующие на мероприятии, высказались в поддержку Системы и желание участвовать в процессе.

Сегодня банки вынуждены выстраивать собственные механизмы проверки чистоты истории автомобилей при выдаче автокредитов (есть обременение или нет), а сейчас совместно с РЗДИ (реестр залогов движимого имущества) проектируется решение, которое будет полезно и бизнесу, и частным лицам. Лизингу же проект интересен тем, что вместе с упорядоченностью данных возникает система минимизации рисков.

Собравшиеся говорили, что, конечно, с системой ЭПТС наконец удастся навести порядок в учете транспортных средств и это даст возможность практически исключить вероятность несанкционированного переоборудования автотранспорта (особенно пассажирского), а соответственно и снизить последствия ДТП.

Однако директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов напомнил, какое еще практическое применение может иметь система электронных паспортов, когда она заработает в полном объеме. Это и создание системы электронных одобрений, и возможность заключать электронные договоры купли-продажи, и возможность автоматического оформления Европротокола при ДТП, электронный Техосмотр автомобиля и многое другое.

Представители Росстандарта напомнили, что сегодня во время отзывных компаний автопроизводителей информация не доходит до потребителей и исправлять технические погрешности на станции ТО после объявленных акций многие водители не приезжают, подвергая опасности и свои жизни, и жизни пассажиров. Благодаря новой системе, имея в базе данных не только возможность выявить акционные транспортные средства, но и данные владельцев (телефоны-адреса), можно будет информировать об отзывных компаниях точечно и контролировать процесс, а соответственно, работать на профилактику ДТП и спасение человеческих жизней.