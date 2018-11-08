Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели опрос российских владельцев автомобилей массового сегмента и выяснили, какие из них имеют наилучший индекс повторной покупки. Данный показатель характеризует долю владельцев, у которых нынешний автомобиль той же модели, что и предыдущий.

По результатам опроса выяснилось, что лидирует здесь сразу две модели – Renault Logan и Ford Focus. У обоих автомобилей индекс повторной покупки составил 19,4%. Иными словами, каждый пятый владелец как Renault Logan, так и Ford Focus, при смене машины снова покупает эту же модель.

С небольшим отставанием тройку лидеров замыкает бизнес-седан Toyota Camry с показателем 19%. Далее следуют Chery Tiggo (16,5%) и Skoda Octavia (15,2%). Кроме них, в ТОП-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки также попали: Chevrolet Niva (14,9%), Subaru Forester (14,6%), Honda CR-V (13,3%), Opel Astra (12,8%) и KIA Sportage (10,3%).

Отметим, что к опросу приглашались владельцы автомобилей 2011 – 2018 годов выпуска. Для оценки было взято по одной самой популярной модели из 32 автомобильных брендов в рейтинге продаж за указанный период. В ходе исследования было суммарно обработано более 10 тысяч анкет респондентов, а по каждой модели опрошено около 300 владельцев.

Более подробная информация о потребительских предпочтениях на автомобильном рынке содержится в новом маркетинговом отчете «Портрет российского автовладельца», подготовленного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».