 АВТОСТАТ | Определен победитель конкурса на лучшее IT-решение для автобизнеса

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Определен победитель конкурса на лучшее IT-решение для автобизнеса

Конкурс IT-решений

В рамках 2-го ежегодного бизнес-форума «IT-Революция в автобизнесе – 2018», состоялся конкурс на самое лучшее IT-решения для автобизнеса. За победу в нем боролись 14 компаний, которые рассказали о своих разработках для решения задач по маркетингу, коммуникациях с клиентом, организации бизнес-процессов в дилерских центрах, обучению персонала и других задач.

Победителем конкурса стала компания Фотостенд-360, предложившая запатентованный съемочный комплекс для эффективного онлайн-продвижения автомобилей: он позволяет за 1 минуту при любой погоде сделать панорамную сьемку экстерьера и интерьера автомобиля. Это увеличивает оборачиваемость склада до 15%, привлекает до 40% дополнительного трафика с классифайдов, а также обеспечивает вовлечение онлайн-покупателя с помощью нового пользовательского опыта. За лучшее IT-решение компания Фотостенд-360 была удостоена специального приза от Avito Авто.

Второе место заняла компания Mastakey с ее системой автоматизации хранения ключей и мерчендайзинга склада автомобилей. Третьей стала компания Calltouch, представившая систему сквозной аналитики, колтрекинга и управления рекламой. Обе компании, а также остальные участники конкурса, получили дипломы и памятные подарки.

Напомним, что бизнес-форум «IT-Революция в автобизнесе – 2018» прошел 7 ноября в здании Центрального телеграфа (Москва). Мероприятие было организовано аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и порталом Avito Авто, а генеральным партнером мобильных технологий форума выступила компания Samsung.

О других интересных событиях прошедшего форума можно узнать здесь

, источник: www.autostat.ru

Теги: digital конференции автостат конференции it-революция 2018

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