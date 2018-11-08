 АВТОСТАТ | Цена Jeep Renegade в двух комплектациях выросла на 40 и 75 тысяч рублей

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09.11.18 Прочитали 345 раз

Цена Jeep Renegade в двух комплектациях выросла на 40 и 75 тысяч рублей

Jeep Renegade

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в ноябре кроссовер Jeep Renegade подорожал на 40 и 75 тыс. руб. в двух комплектациях из четырех имеющихся.

Теперь Jeep Renegade в самой доступной комплектации Sport предлагается к продаже за 1 430 тыс. руб., что на 75 тыс. руб. дороже, чем прежде. За эти деньги покупатель приобретает переднеприводный автомобиль с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и механической КП. Версия Longitude с более мощным турбированным двигателем 1,4 л (140 л.с.) и «автоматом» подорожала на 40 тыс. руб. и теперь обойдется в 1 670 тыс. руб.

Две полноприводные комплектации кроссовера – Limited и Trailhawk – пока остались без ценовых изменений и доступны за 2 030 и 2 105 тыс. руб. соответственно.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на кроссовер Jeep Renegade было зафиксировано в конце сентября и составило сумму от 15 до 40 тыс. руб.  

Отметим также, что с начала текущего года российские дилеры Jeep реализовали 1 371 автомобиль, что на 24% выше прошлогоднего результата.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи цены jeep jeep renegade

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