Цена Jeep Renegade в двух комплектациях выросла на 40 и 75 тысяч рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в ноябре кроссовер Jeep Renegade подорожал на 40 и 75 тыс. руб. в двух комплектациях из четырех имеющихся.

Теперь Jeep Renegade в самой доступной комплектации Sport предлагается к продаже за 1 430 тыс. руб., что на 75 тыс. руб. дороже, чем прежде. За эти деньги покупатель приобретает переднеприводный автомобиль с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и механической КП. Версия Longitude с более мощным турбированным двигателем 1,4 л (140 л.с.) и «автоматом» подорожала на 40 тыс. руб. и теперь обойдется в 1 670 тыс. руб.

Две полноприводные комплектации кроссовера – Limited и Trailhawk – пока остались без ценовых изменений и доступны за 2 030 и 2 105 тыс. руб. соответственно.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на кроссовер Jeep Renegade было зафиксировано в конце сентября и составило сумму от 15 до 40 тыс. руб.

Отметим также, что с начала текущего года российские дилеры Jeep реализовали 1 371 автомобиль, что на 24% выше прошлогоднего результата.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.