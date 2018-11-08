В России выпущен 500-тысячный седан Volkswagen Polo

Калужский завод Volkswagen выпустил 500-тысячный седан Volkswagen Polo с момента начала производства модели в июне 2010 года. Юбилейный автомобиль в комплектации Drive оснащен атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба немецкой марки. Цена на специальную версию Drive начинается от 729 тыс. 900 рублей, модель доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки Volkswagen.

Юбилейный Polo будет передан оператору каршеринга «Делимобиль». Соглашение о передаче 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Drive между «Делимобилем» и официальным дилером марки Volkswagen «Авилон» стало крупнейшим в истории российского рынка каршеринг-услуг.

Юбилейная модель Polo в комплектации Drive оборудована фарами головного света со сдвоенными рассеивателями, лампами H7, затемненными задними фонарями и решеткой радиатора с хромированной окантовкой. Volkswagen Polo Drive комплектуется аудиосистемой R 340 с 6.5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect и четырьмя динамиками. Polo Drive оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида, наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, обогревом форсунок омывателя ветрового стекла и обогревом заднего стекла. Задние стекла Polo имеют тонировку 65%.

Кроме того, автомобиль получил опциональный пакет «Комфорт», который включает в себя автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции, датчики парковки спереди и сзади, звуковую и визуальную индикацию о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла.

Среди элементов интерьера Polo Drive – мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой, кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза, тканевая обивка сидений с дизайном Cushion, центральный подлокотник спереди с боксом, подстаканник для задних пассажиров. Модель отличается декором Dark Illusion на центральной части передней консоли, а также складными задними сиденьями.

Седан Volkswagen Polo является самой популярной моделью Volkswagen с момента своего выхода на рынок. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года реализация Volkswagen Polo на российском рынке составила 48272 автомобиля, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучший результат продаж модели за последние 5 лет.