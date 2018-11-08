 АВТОСТАТ | В России выпущен 500-тысячный седан Volkswagen Polo

Горячая новость

ТОП-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки
  • 8.11.18 - 17:02

    ТОП-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «МАНГО ТЕЛЕКОМ» предложила автоиндустрии облачный колл-центр
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 07 ноября

    Российский авторынок в октябре продолжил уверенный рост

    В прошлом месяце продажи машин в нашей стране выросли на 8%.

Вся аналитика

Инфографика

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью для грузовых автомобилей?
  • 09.11.18

    Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью для грузовых автомобилей?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
  • 29.03.18

    «ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

08.11.18 Прочитали 1441 раз

В России выпущен 500-тысячный седан Volkswagen Polo

500000th Volkswagen Polo

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

38 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Калужский завод Volkswagen выпустил 500-тысячный седан Volkswagen Polo с момента начала производства модели в июне 2010 года. Юбилейный автомобиль в комплектации Drive оснащен атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба немецкой марки. Цена на специальную версию Drive начинается от 729 тыс. 900 рублей, модель доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки Volkswagen.

Юбилейный Polo будет передан оператору каршеринга «Делимобиль». Соглашение о передаче 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Drive между «Делимобилем» и официальным дилером марки Volkswagen «Авилон» стало крупнейшим в истории российского рынка каршеринг-услуг.

Юбилейная модель Polo в комплектации Drive оборудована фарами головного света со сдвоенными рассеивателями, лампами H7, затемненными задними фонарями и решеткой радиатора с хромированной окантовкой. Volkswagen Polo Drive комплектуется аудиосистемой R 340 с 6.5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect и четырьмя динамиками. Polo Drive оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида, наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, обогревом форсунок омывателя ветрового стекла и обогревом заднего стекла. Задние стекла Polo имеют тонировку 65%.

Кроме того, автомобиль получил опциональный пакет «Комфорт», который включает в себя автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции, датчики парковки спереди и сзади, звуковую и визуальную индикацию о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла.

Среди элементов интерьера Polo Drive – мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой, кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза, тканевая обивка сидений с дизайном Cushion, центральный подлокотник спереди с боксом, подстаканник для задних пассажиров. Модель отличается декором Dark Illusion на центральной части передней консоли, а также складными задними сиденьями.

Седан Volkswagen Polo является самой популярной моделью Volkswagen с момента своего выхода на рынок. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года реализация Volkswagen Polo на российском рынке составила 48272 автомобиля, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучший результат продаж модели за последние 5 лет.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство volkswagen volkswagen polo

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Как отличаются автомобильные предпочтения жителей Москвы и Подмосковья

28 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?

12 октября 2018

Вся инфографика