 АВТОСТАТ | Продажи автомобилей премиум-сегмента в октябре выросли на 9%

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Продажи автомобилей премиум-сегмента в октябре выросли на 9%

Продажи автомобилей премиум-сегмента в октябре выросли на 9%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2018 года реализация премиальных автомобилей в России составила 13 109 единиц, что на 9% больше, чем год назад. При этом премиум-сегмент демонстрирует больший рост, чем весь российский рынок (+8%).

Лидером продаж здесь остается немецкий Mercedes-Benz, показатель которого за отчетный период составил 3 300 легковых автомобилей – на 3% больше, чем в октябре 2017-го. Совсем немного отстает другой немецкий бренд – BMW (3 105 шт.), увеличивший реализацию машин на 21%. Замыкает тройку лидеров японский Lexus (1 742 шт.), показавший падение на 15%. Рубеж в тысячу проданных экземпляров преодолевает и немецкий Audi (1 478 шт.; +2%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», подавляющее большинство премиальных брендов (11 из 14) в октябре демонстрирует положительную динамику. Причем лучше других здесь преуспели Jeep (+132%) и Genesis (+116%), продажи которых выросли более чем вдвое. А вот в «минусе», помимо уже упомянутого Lexus, оказались еще Cadillac (-5%) и Smart (-78%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили премиум-сегмент премиум-марки марки-лидеры mercedes-benz bmw lexus audi jeep genesis cadillac smart

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