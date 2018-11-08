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08.11.18 Прочитали 1002 раз

Suzuki в октябре увеличила продажи в России на 44%

Suzuki cars 3

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Российские дилеры Suzuki в октябре реализовали 621 автомобиль – на 44% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Suzuki в нашей стране составили 4672 машины, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 421 экземпляра. Реализация внедорожника Jimny в прошлом месяце выросла на 96%, а с начала года – на 125%.

Напомним, в 2018 году Suzuki планирует увеличить продажи автомобилей в России до 6500 машин, усилить имидж компании как SUV-бренда и укрепить лояльность покупателей. Компания будет расширять такие программы продаж, как Suzuki Finance и Suzuki Trade-in, и выпускать специальные версии ранее представленных моделей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи suzuki

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