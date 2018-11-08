«Ростех» подал в ФАС заявку на получение долей в заводах Татарстана в обмен на акции КАМАЗа

Госкорпорация "Ростех" подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство для одобрения сделки по приобретению акций трех радиоэлектронных предприятий Татарстана - Казанского электротехнического завода, казанского завода "Радиоприбор" и альметьевского завода "Радиоприбор". Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех" получит акции в радиоэлектронных предприятиях Татарстана в обмен на передачу акций КАМАЗа правительству республики. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что речь идет о передаче "чуть менее 3% акций КАМАЗа".



