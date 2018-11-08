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Jaguar Land Rover откроет Технический центр в Венгрии

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Компания Jaguar Land Rover подтвердила свои планы по созданию инженерно-технического центра в Венгрии, открытие которого запланировано на начало 2019 года. Инженеры в Будапеште будут работать параллельно с европейской сетью поставщиков Jaguar Land Rover в рамках поддержки запуска производства новых моделей на заводах компании по всему миру. Офис в Будапеште станет частью инженерно-технической сети Jaguar Land Rover, состоящей из предприятий в Великобритании, Ирландии, Китае и Северной Америке, сообщает пресс-служба компании.

«У Венгрии большой опыт работы в сфере автомобилестроения. Мы выбрали именно этот регион для открытия нового офиса, чтобы обеспечить тесное взаимодействие с нашими поставщиками в Центральной и Восточной Европе. Новая команда в Будапеште окажет техническую поддержку партнерам, уже представленным в Венгрии, а также нашим британским предприятиям», – заявил главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки разработки инвестиции jaguar land rover

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