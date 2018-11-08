 АВТОСТАТ | Автозаводы могут обязать использовать российские краски и шины из ЕАЭС

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Автозаводы могут обязать использовать российские краски и шины из ЕАЭС

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Минпромторг разработал поправки к постановлению правительства №719, требующие углубить локализацию продукции автопрома за счет использования российской лакокрасочной и шинной продукции. Речь идет об использовании с 2020 года не менее 30% российских лакокрасочных материалов (ЛКМ) при окрашивании легковых автомобилей, не менее 50% – легких коммерческих, не менее 70% – грузовых автомобилей, не менее 80% – автобусов и не менее 90% – любых деталей, узлов шасси и комплектующих. Также с 2020 года предполагается обязать автоконцерны использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС. Новые требования, по данным газеты «Коммерсант», будут обсуждаться 9 ноября в ходе совещания в Минпромторге под председательством заместителя главы ведомства Виктора Евтухова.

В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в РФ, выпускает модели Solaris, Creta, а также KIA Rio) сообщили, что закупают импортные краски и лаки у BASF и KCC. «Мы используем краски на водной основе, они более безопасны с точки зрения экологии и здоровья сотрудников, но сегодня российский завод BASF не выпускает такие краски», – сказали в компании.

Гендиректор «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов говорит, что существующие в РФ производства могут покрыть потребности концернов в шинах. По данным компании, объем производства легковых шин в РФ в 2017 году составил 46,8 млн единиц, экспорт – 17,1 млн единиц. При этом доля шин для первичной комплектации, по его словам, составила 5,4 млн шин, и большая часть была обеспечена локальным производством.

Собеседники на авторынке подозревают, что новые требования пролоббировали химики по следам попытки Минпромторга внести в то же постановление поправки об обязательном использовании российского алюминия. Такую меру ведомство предусмотрело, чтобы помочь «Русалу» Олега Дерипаски, попавшему под санкции США. Переход на шины производства ЕАЭС к 2020 году в теории возможен, и сложности носят чисто технический характер, полагают источники, но с ЛКМ ситуация иная: необходимые для автопрома технологии с учетом глобальных требований концернов в РФ сегодня отсутствуют.

, источник: www.autostat.ru

Теги: российский автопром локализация поставщики автомобильные компоненты

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