 АВТОСТАТ | Новая LADA 4x4 появится на рынках Западной Европы

Горячая новость

ТОП-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки
  • 8.11.18 - 17:02

    ТОП-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 07 ноября

    Российский авторынок в октябре продолжил уверенный рост

    В прошлом месяце продажи машин в нашей стране выросли на 8%.

Вся аналитика

Инфографика

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью для грузовых автомобилей?
  • 09.11.18

    Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью для грузовых автомобилей?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
  • 29.03.18

    «ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

08.11.18 Прочитали 1030 раз

Новая LADA 4x4 появится на рынках Западной Европы

Новая LADA 4x4 появится на рынках Западной Европы

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

21.11.16

PDF, 135 стр.

от 32 500 руб.

В корзину
Все результаты опросов

Внедорожник LADA 4x4 нового поколения, работу над которым ведет АВТОВАЗ, может вызвать интерес иностранных автолюбителей. Компания изучит возможный спрос на машину в Западной Европе, заявил президент АВТОВАЗа Ив Каркатзанис.

Как отмечает британское издание Autocar, в целом у LADA нет планов по масштабному "возвращению в Европу". Причина тому - ужесточение экологических требований в ряде стран ЕС и нежелательная конкуренция с маркой Dacia, которая является партнером Renault в макрорегионе. Однако, как сообщил Каркатзанис, российская компания может "обсудить, есть ли интерес к конкретным нишевым моделям", например, к преемнику LADA 4x4, который ожидается в 2022 году.

Добавим, что в действительности АВТОВАЗ присутствует на западноевропейском рынке. Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе производителя, автомобили LADA продаются, в частности, в Германии и Австрии.

Напомним, в рамках Московского международного автосалона – 2018 АВТОВАЗ представил концептуальный внедорожник LADA 4х4 Vision, который воплотит в себе фирменную дизайн-концепцию. При этом серийная LADA 4x4 может получить другой облик, нежели представленный на ММАС концепт.

Развитие экспорта является одной из приоритетных задач АВТОВАЗа. Как сообщалось ранее, в настоящий момент автомобили LADA поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2018 года новые модели LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross поступили в продажу на европейский рынок. В странах Европы доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л механической или автоматизированной трансмиссиями. Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности. В частности, автомобили отвечают экологическим нормам «Евро-6» (в России действуют нормы «Евро-5»). Ранее на европейский рынок вышел седан LADA Vesta.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы автоваз экспорт lada 4x4

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России

29 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

«Нива» 3.0 («Коммерсант»)

12 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика