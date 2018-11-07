Mitsubishi Outlander в октябре вошел в десятку самых продаваемых SUV

Компактный кроссовер Hyundai Creta в октябре остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5856 автомобилей (-9%).

На второе место вернулся внедорожник Renault Duster, на котором остановил свой выбор 3877 покупателей (-4%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 3309 проданных автомобилей (+24%). Далее идет LADA 4x4, разошедшаяся тиражом 3221 экземпляр (+12%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз кроссовер Renault Kaptur, чьи продажи увеличились на 2% и составили 2832 машины.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам октября также вошли Chevrolet Niva (2741 шт., -8%), Hyundai Tucson (2349 шт., +68%), Mitsubishi Outlander (2278 шт., +23%), Skoda Kodiaq (2233 шт., рост в 7,9 раза) и Nissan Qashqai (2228 шт., +49%).

Стоит отметить, что по итогам десяти месяцев 2018 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 55539 реализованных машин (+27%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 35520 единиц (+2%) и LADA 4x4, продажи которой составили 27040 автомобилей (+17%).