LADA Vesta в октябре стала самой продаваемой моделью в России

По итогам октября LADA Vesta стала самой продаваемым автомобилем на российском рынке. Таким образом, за десять месяцев 2018 года флагманская модель АВТОВАЗа увеличила отрыв от KIA Rio, впервые претендуя на звание бестселлера года.

По мнению директора по маркетингу ГК «Прагматика» Василия Орехова, наибольшие шансы в этой конкурентной борьбе имеет LADA Vesta. Эта модель стала качественным рывком для марки, и точно не уступает конкурентам – иномаркам в своем сегменте. К слову, по соотношению «цена-качество» LADA Vesta в сопоставимой комплектации будет стоить дешевле, чем KIA Rio. «Принимая во внимание все эти факторы, я считаю, что при условии сохранении текущего соотношения цен Vesta имеет все шансы удержать преимущество. Из статистики продаж мы уже видим, что Vesta продолжает наращивать свою долю на рынке, тогда как у KIA Rio не наблюдается такого же существенного прироста, – комментирует Василий Орехов. – На мой взгляд, у Vesta есть резерв по росту за счет возможного увеличения выпуска внедорожной модификации универсала SW Cross. А вот выход LADA Vesta Cross не оказал существенного влияния на объем продаж в городах-миллионниках».

А вот генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Столица Дмитрий Константинов считает , что резкий рост продаж LADA Vesta вряд ли может серьезно повлиять на шансы KIA Rio стать лидером рынка в этом году, поскольку это более экономичный, мощный и быстрый автомобиль, что выгодно отличает модель по сравнению с «Вестой».

Как отмечается в обзоре российского авторынка за октябрь, самой продаваемой моделью в России вновь стала LADA Vesta с показателем 10668 автомобилей, что на 61% больше по сравнению с прошлым годом. Второе место занимает LADA Granta, чья реализация составила 10269 машин (+25%), в том числе 9537 автомобилей нового семейства. Третий результат показала KIA Rio – 7899 проданных машин (-10%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5856 экземпляров (-9%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 5399 потребителей (+6%).

Продажи седана Volkswagen Polo увеличились на 31% до 5343 машин. Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3877 штук (-4%). Универсал LADA Largus выбрали 3669 покупателей, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Спрос на кроссовер Volkswagen Tiguan вырос на 24% до 3309 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему бизнес-седан Toyota Camry, чей результат составил 3261 машину (+60%).