АВТОВАЗ в октябре увеличил продажи автомобилей LADA на 12%

АВТОВАЗ в октябре реализовал на российском рынке 32005 автомобилей LADA – это на 11,8% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 291134 машины, что на 16,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20% против 19,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в октябре вновь стала LADA Vesta, чья реализация выросла на 61% и составила 10668 автомобилей. Второй результат показала LADA Granta – 10269 проданных машин (+25%), в том числе 9537 автомобилей нового семейства. Традиционно пользуется популярностью LADA Largus: в октябре продано 3669 пассажирских универсалов (+40%) и 891 фургон Largus (+24%). На внедорожнике LADA 4x4 остановил свой выбор 3221 покупатель – на 12% больше, чем годом ранее. Продажи кроссовера LADA XRAY составили 2714 экземпляров (-12%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 3 ноября российские дилеры LADA начали продажи внедорожной модификации LADA XRAY Cross. Автомобиль выпускается в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. Стартовая цена LADA XRAY Cross в комплектации Classic – от 729 тыс. 900 рублей.