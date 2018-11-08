 АВТОСТАТ | КАМАЗ поставит в Москву около 600 автобусов «НЕФАЗ»

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КАМАЗ поставит в Москву около 600 автобусов «НЕФАЗ»

КАМАЗ поставит в Москву около 600 автобусов «НЕФАЗ»

Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России

06.04.18

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КАМАЗ в течение трех лет поставит около 600 низкопольных городских автобусов «НЕФАЗ» в адрес «Мосгортранса». Первые 40 автобусов КАМАЗ передаст Москве до конца текущего года. В 2019 году компания должна поставить 372 «НЕФАЗа» и еще 184 единицы – в 2020 году, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Трехлетний контракт, заключенный между КАМАЗом и ГУП «Мосгортранс», предусматривает поставку 596 рестайлинговых низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-52, в том числе 30 автобусов с кабиной инструктора. Кроме того, по условиям договора компания проведет обучение водителей и ремонтного персонала особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава.

«Этот год стал для нас знаковым, поскольку КАМАЗ впервые вышел на рынок Москвы с пассажирским транспортом. Весной мы выиграли тендер на поставку электробусов в адрес «Мосгортранса», а спустя всего полгода получили крупный заказ на партию автобусов НЕФАЗ для нужд столицы. Таким образом КАМАЗ примет участие в обновлении городского автобусного парка Москвы», – отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52 был запущен в серийное производство в этом году. Он разработан с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Экстерьер и интерьер данной модели был полностью обновлен. У автобуса светлый просторный салон с широкой накопительной площадкой, удобные поручни с кнопками вызова водителя и usb-зарядками для гаджетов, также имеется аппарель для заезда колясок. Большое внимание уделено оборудованию рабочего места водителя: появилось кресло на пневмоподвеске, новая эргономичная панель приборов. Автобус вмещает 111 пассажиров: установлено 29 мест для сидения, восемь из которых предназначены для приоритетных категорий граждан.

, источник: www.autostat.ru

Теги: москва госзакупки автобусы камаз нефаз

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