Российский авторынок в октябре вырос на 8%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам октября увеличились на 8,2% и составили 160425 машин. За десять месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 14,1% до 1 млн 457 тыс. 857 автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, на пороге последнего квартала года, российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать уверенный рост. Однако этот приятный факт не стал сюрпризом с учетом попутного ветра в парусах всего розничного сектора, отсчитывающего время до изменения НДС. Несмотря на то, что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года. Напомним, согласно обновленному прогнозу АЕБ, в 2018 году российский авторынок может вырасти на 13% к прошлому году до 1,8 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 32005 автомобилей LADA, что на 12% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 21002 машин (+21%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15820 проданных автомобилей, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12154 покупателя (-7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи продажи составили 9928 машин (+24%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Toyota (8424 шт., +14%), Skoda (7614 шт., +33%), Nissan (7094 шт., +11%), ГАЗ (5457 шт., -11%) и Ford (4398 шт., -9%).