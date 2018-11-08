 АВТОСТАТ | Hyundai, BMW и ГАЗ могут заключить СПИКи на старых условиях

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Hyundai, BMW и ГАЗ могут заключить СПИКи на старых условиях

Hyundai, BMW и ГАЗ могут заключить СПИКи на старых условиях

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

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В середине лета по поручению зампреда правительства Дмитрия Козака был введен временный запрет на заключение специальных инвестиционных контрактов (льготы в обмен на инвестиции) – готовились законопроекты, корректирующие условия таких контрактов. Новые правила еще не утверждены, но для автопрома может быть сделано исключение. Заявки от Hyundai, BMW и "Группы ГАЗ" предполагается рассмотреть в 20-х числах ноября на межведомственной комиссии, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники Но общий запрет продолжает действовать, предупреждает федеральный чиновник.

Козак, знает его представитель, дал поручение министерствам представить предложения о таких контрактах. Принципиальные решения будут приняты после того, как появится решение о поддержке автопрома, продолжает он, ее планируется обсудить на отраслевом совещании до комиссии.

Напомним, российское правительство разрабатывает новый формат будущего инвестрежима для автопроизводителей, который должен появиться после завершения соглашений о «промсборке» и, как планируют в Минпромторге, будет сформирован на специнвестконтрактах. Механизм СПИКов предполагает, что автоконцерны берут на себя обязательства по использованию определенных компонентов российского производства, которые они могут выбирать сами (среди них – двигатель, трансмиссия, система управления, система автоматической помощи водителю, гибридные двигательные установки и др.).

Кроме того, обязательным условием для заключения специнвестконтракта будет экспорт не менее 20% выпускаемых в России автомобилей. С момента заключения СПИКа, срок действия которого в настоящее время составляет 10 лет, инвесторы могут получать налоговые послабления, а также доступ к госзакупкам и программам стимулирования спроса. Однако объем господдержки предлагается определять индивидуально для каждого инвестора в зависимости от числа технологических операций, что вызывает критику со стороны многих участников отрасли в связи с непрозрачностью такого формата инвестрежима и распределения субсидий.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спик господдержка промсборка hyundai bmw gaz

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