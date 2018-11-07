 АВТОСТАТ | Volkswagen Golf получил новые опции

Горячая новость

На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta
  • 7.11.18 - 11:29

    На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 07 ноября

    Российский авторынок в октябре продолжил уверенный рост

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам октября увеличились на 8,2% и составили 160425 машин. За десять месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 14,1% до 1 млн 457 тыс. 857 автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Вся аналитика

Инфографика

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
  • 06.11.18

    Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
Все видео

07.11.18 Прочитали 790 раз

Volkswagen Golf получил новые опции

Volkswagen Golf

Компания Volkswagen расширила комплектацию R-Line модели Golf. Опционально для автомобиля в данной версии теперь доступны светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, система динамического управления дальним светом Dynamic Light Assist, цифровая приборная панель Active Info Display, а также водительское сиденье с регулировкой по 14 положениям и функцией массажа для водителя, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Volkswagen Golf предлагается с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Модель доступна в России в четырех комплектациях – Trendline (1 млн 429 тыс. 900 руб.), Comfortline (1 млн 519 тыс. 900 руб.), R-Line (1 млн 589 тыс. 900 руб.), Highline (1 млн 689 тыс. 900 руб.). В зависимости от выбранной версии, автомобиль предлагается с интерактивной цифровой приборной панелью Active Info Display, навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, системой контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist и другими.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце сентября российские дилеры Volkswagen возобновили продажи хэтчбека Golf, который покинул российский рынок в 2016 году. С тех пор нашли покупателей 177 таких автомобилей, из них 145 машин – в октябре.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые опции volkswagen volkswagen golf

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Volkswagen Golf передан первому покупателю в России

25 сентября 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Какие автомобили покупали жители Хорватии, пока их сборная шла к финалу?

18 июля 2018

Вся инфографика
Загрузка...