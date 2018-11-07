Volkswagen Golf получил новые опции

Компания Volkswagen расширила комплектацию R-Line модели Golf. Опционально для автомобиля в данной версии теперь доступны светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, система динамического управления дальним светом Dynamic Light Assist, цифровая приборная панель Active Info Display, а также водительское сиденье с регулировкой по 14 положениям и функцией массажа для водителя, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Volkswagen Golf предлагается с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Модель доступна в России в четырех комплектациях – Trendline (1 млн 429 тыс. 900 руб.), Comfortline (1 млн 519 тыс. 900 руб.), R-Line (1 млн 589 тыс. 900 руб.), Highline (1 млн 689 тыс. 900 руб.). В зависимости от выбранной версии, автомобиль предлагается с интерактивной цифровой приборной панелью Active Info Display, навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, системой контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist и другими.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце сентября российские дилеры Volkswagen возобновили продажи хэтчбека Golf, который покинул российский рынок в 2016 году. С тех пор нашли покупателей 177 таких автомобилей, из них 145 машин – в октябре.