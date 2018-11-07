Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре выросли на 19%

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам октября реализовала 232 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 125 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Второй месяц подряд в программе «Diamond Car» принимает участие рекордное количество официальных дилеров Mitsubishi Motors. В октябре их количество увеличилось еще на три и составило 95 предприятий. К программе присоединились «Флитавто», «УралТехЦентр» и «СБСВ-Ключавто Люберцы-М».