 АВТОСТАТ | Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре выросли на 19%

Горячая новость

На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta
  • 7.11.18 - 11:29

    На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Vehicle Visuals: как повысить средний чек в автосервисе
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 07 ноября

    Российский авторынок в октябре продолжил уверенный рост

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам октября увеличились на 8,2% и составили 160425 машин. За десять месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 14,1% до 1 млн 457 тыс. 857 автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Вся аналитика

Инфографика

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
  • 06.11.18

    Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
Все видео

07.11.18 Прочитали 729 раз

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре выросли на 19%

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре выросли на 19%

Мониторинг цен на вторичном рынке

24.10.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам октября реализовала 232 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 125 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Второй месяц подряд в программе «Diamond Car» принимает участие рекордное количество официальных дилеров Mitsubishi Motors. В октябре их количество увеличилось еще на три и составило 95 предприятий. К программе присоединились «Флитавто», «УралТехЦентр» и «СБСВ-Ключавто Люберцы-М».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобили с пробегом продажи вторичный рынок mitsubishi

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Mitsubishi Outlander в октябре вошел в десятку самых продаваемых SUV

вчера, 17:03

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика