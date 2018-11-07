На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам 9 месяцев 2018 года.

Согласно результатам исследования, в Уральском ФО сменился лидер. Напомним, что по итогам 8 месяцев самой популярной моделью здесь была KIA Rio, но по результатам января – сентября лидером стала LADA Vesta, хотя и с небольшим преимуществом. Так, отечественный автомобиль за 9 месяцев разошелся на рынке Урала тиражом в 7367 экземпляров, в то время как показатель модели корейского бренда составил 7333 единицы.

Что касается рынков новых легковых автомобилей в других федеральных округах страны, там лидеры остались прежними: KIA Rio возглавляет модельный рейтинг в Центральном, Южном и Сибирском, Hyundai Creta – в Северо-Западном, LADA Granta – в Приволжском, LADA Vesta – в Северо-Кавказском, Toyota RAV4 – в Дальневосточном.