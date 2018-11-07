 АВТОСТАТ | На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta

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На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta
  • 7.11.18 - 11:29

    На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta
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На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство LADA Vesta

На рынке Урала KIA Rio уступила лидерство LADA Vesta

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

15.10.18

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам 9 месяцев 2018 года.

Согласно результатам исследования, в Уральском ФО сменился лидер. Напомним, что по итогам 8 месяцев самой популярной моделью здесь была KIA Rio, но по результатам января – сентября лидером стала LADA Vesta, хотя и с небольшим преимуществом. Так, отечественный автомобиль за 9 месяцев разошелся на рынке Урала тиражом в 7367 экземпляров, в то время как показатель модели корейского бренда составил 7333 единицы.

Что касается рынков новых легковых автомобилей в других федеральных округах страны, там лидеры остались прежними: KIA Rio возглавляет модельный рейтинг в Центральном, Южном и Сибирском, Hyundai Creta – в Северо-Западном, LADA Granta – в Приволжском, LADA Vesta – в Северо-Кавказском, Toyota RAV4 – в Дальневосточном.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили уфо модели-лидеры kia kia rio lada lada vesta

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