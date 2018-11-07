В России началось производство нового BMW X4

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство кроссовера BMW X4 второго поколения. На сегодняшний день новая модель выпускается в двух модификациях: Х4 xDrive20d и Х4 xDrive30d с дизельным двигателем объемом 2 и 3 литра соответственно. В ближайшее время на «Автоторе» будет освоено производство еще двух модификаций: Х4 xDrive20i и Х4 xDrive30i с бензиновым двигателем объемом 2 и 3 литра, сообщает пресс-служба предприятия.

Все новые модели BMW X4 уже в стандартной комплектации оборудованы подвеской M Sport, адаптивным спортивным рулевым управлением, системой Performance Control, сигнализацией аварийного сближения при парковке (спереди и сзади), светодиодными фарами головного света с расширенным функционалом, индикаторами давления в шинах, пакетом освещения, подогревом передних сидений, автоматическим приводом крышки багажника и выпускаются в исполнении для стран с холодным климатом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания BMW планирует организовать выпуск нового поколения автомобилей BMW 3-й серии на мощностях завода «Автотор». Напомним, начало продаж новинки запланировано на 9 марта 2019 года. В России со старта продаж будет доступно три варианта модели – BMW 330i, BMW 320d и BMW 320d xDrive. Все версии стандартно оснащаются пакетом M Sport, опционально будет доступен Luxury Line. Российским клиентам уже в стандартной комплектации предлагаются светодиодные противотуманные фары, кожаное спортивное рулевое колесо М, подвеска M Sport и тормозная система M Sport. Дифференциал M Sport опционально доступен для BMW 330i в сочетании со спортивной подвеской M или адаптивной подвеской M.