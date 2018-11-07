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В Москве проходит форум «IT-Революция в автобизнесе – 2018»

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Сегодня, 7 ноября, в Москве в здании Центрального Телеграфа открывается второй ежегодный бизнес-форум «IT-РЕВОЛЮЦИЯ в автобизнесе – 2018». Таким образом, 101 год спустя в столице страны снова свершится революция, но цели которой будут исключительно мирными и полезными. Ведь «IT-Революция» подарит автобизнесу десятки новых идей!

Организаторами мероприятия выступают аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания Avito Авто. Генеральным партнером мобильных технологий форума стал мировой лидер в сфере инновационных технологий – компания Samsung.

Главным действием форума станет конкурс IT-решений для автобизнеса. Он будет проходить в формате блиц-докладов. У каждого докладчика будет ограниченное время, чтобы успеть «заразить» слушателей своей идеей, рассказать о практической стороне использования своего решения. Благодаря конкурсу спикеры получат возможность рассказать о своем бизнес-решении целевой аудитории – производителям, дилерам, инвесторам, представителям финансовых и страховых компаний, руководителям и владельцам автобизнеса. Целевая аудитория, в свою очередь, сумеет за один день познакомиться с большим количеством новых идей, полезных для бизнеса.

Другим ярким событием сегодняшнего форума станет ток-шоу #TheFutureIsHere, в формате которого пройдет одна из сессий. В шоу принимают участие авторитетные эксперты авторынка и IT-технологий. В тематику обсуждений заявлены технологии, которые уже меняют авторынок за рубежом и те, что успешно приживаются на российском рынке, удачные и негативные примеры внедрения инноваций в дилерском бизнесе.

Кроме всего прочего, в рамках конференции состоится семинар для дилеров по вопросам перехода на использование электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов готов ответить на многие вопросы, связанные с проектом.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: digital авторынок россии интернет-технологии it-революция 2018 конференции автостат конференции

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