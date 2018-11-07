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LADA Largus и Largus Cross стали дороже из-за «ЭРА-ГЛОНАСС»

Lada Largus Cross

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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от 7 200 руб.

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К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что с начала ноября все комплектации LADA Largus и Largus Cross в обязательном порядке стали оснащаться системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», что добавило к цене моделей 6 тысяч рублей.

Таким образом, минимальная цена на пятиместный универсал LADA Largus в комплектации Standard составляет сейчас 570 900 руб. Максимально оснащенная версия 5-местного автомобиля в комплектации Luxe/Prestige обойдется покупателям в 692 400 руб.

Семиместный LADA Largus доступен от 646 900 руб. за комплектацию Normal до 716 400 руб. за топовую Luxe/Prestige.

Кросс-версии универсала на 5 и 7 мест предлагаются к продаже за 720 900 и 745 900 руб. соответственно.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на эти модели было зафиксировано в сентябре и составило 10 тыс. руб.  

Отметим также, что за 9 месяцев текущего года было реализовано 259 129 автомобилей марки LADA, в числе которых 32 440 универсалов Largus и Largus Cross.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили автоваз цены lada largus lada largus cross lada

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