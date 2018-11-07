Пермский дилер Land Rover сменил владельца

Пермский дилер Land Rover – ООО «Уралмоторспремиум-Плюс» (бывший холдинг «УралАвтоИмпорт) – в октябре сменил владельца. По данным kartoteka.ru, из состава участников вышли владелец курорта «Усть-Качка» Валерий Гараев и сын гендиректора УАИ Сергея Шаклеина Денис. Новым владельцами стали ООО «Рекламное агентство «Сатурн-Р» и директор «Сатурн-Р Медиа» Юлия Веснина. По данным газеты «Коммерсант», в дальнейшем дилерство будет переоформлено на созданное недавно ООО «Лэнд Ровер Пермь», где единственными учредителем выступил владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

Ранее он выкупил на торгах за 90 млн рублей автосалон и земельный участок по ул. Ш. Космонавтов, 368б. В данном помещении действовал автосалон холдинга «УралАвтоИмпорт» Land Rover-Jaguar. В реконструкцию автосалона он намерен вложить порядка 50 млн рублей. Сейчас там идет ремонт. Новый автосалон предполагается открыть в начале 2019 года.

Имущество автосалона было арестовано в интересах совладельца курорта «Усть-Качка» и девелоперской группы ПМД Валерия Гараева. Еще в 2016 году предприниматель выдал заем ООО «Урал Моторс Премиум» в 86,2 млн рублей под 20,1% годовых, который не был возвращен.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 8676 автомобилей, что на 5% больше по сравнению с результатом годичной давности. Так, в отчетный период было продано 1796 автомобилей Jaguar (+6%), согласно данным АЕБ. Внедорожники Land Rover выбрали 6880 российских покупателей – на 4% больше, чем за годом ранее.