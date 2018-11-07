Автомобили Audi получают новые индексы

Немецкий премиум-бренд постепенно переходит на новую систему обозначения своих моделей. Суть его заключается в том, что теперь автомобили Audi помимо буквенно-цифрового наименования (к примеру, A1 или Q7) в дополнение получают цифровой индекс, обозначающий мощность двигателя. Число в нем будет двухзначным (от 30 до 70) и пока список выглядит следующим образом:

- 30 для моделей с двигателем мощностью 110 – 130 л.с.;

- 35 для моделей с двигателем мощностью 149 – 163 л.с.;

- 40 для моделей с двигателем мощностью 169 – 203 л.с.;

- 45 для моделей с двигателем мощностью 229 – 251 л.с.;

- 50 для моделей с двигателем мощностью 285 – 312 л.с.;

- 60 для моделей с двигателем мощностью 435 – 462 л.с.;

- 70 для моделей с двигателем мощностью 543 л.с. и более.

Буквенные обозначение TDI, TFSI и e-tron тоже никуда не денутся, но вместо объема теперь будет число индекса мощности. Например, Q2 1.6 TDI станет Q2 30 TDI, A8 3.0 TDI превратится в A8 50 TDI, бензиновый A8 3.0 TFSI переименуют в 55 TFSI и т.д.

Эти изменения в первую очередь относятся к новым моделям, которые уже появились (или вот-вот появятся) в этом году на рынке – седан Audi A8, обновленный седан бизнес-класса Audi A6 и купе-кроссовер Audi Q8, который выйдет на рынок в декабре.

Однако некоторые старые модели также получают новые называния для уже существующих комплектаций. Так, у кроссовера Audi Q7 изменились названия базовых комплектаций для бензинового и дизельного двигателей. Сейчас самые доступные версии Audi Q7 называются 45 TFSI Quattro tiptronic и 45 TDI Quattro tiptronic соответственно. Отметим, что цены на эти комплектации остались без изменений (3 900 и 4 435 тыс. руб.), в отличие от других версий кроссовера, которые в большинстве своем подорожали на 5 тыс. руб.

Также изменилось название одной из начальных комплектаций у седана Audi A4 и универсала Audi A4 Avant. Теперь эти модели с двигателем 1,4 л (150 л. с.) предлагаются к продаже в комплектации 35 TFSI S Tronic.

Как объясняют в компании, ввести новую систему обозначений решили из-за появления на рынке гибридных автомобилей и электрокаров, которые не могут похвастаться объемом мотора на шильдике. Теперь у всех Audi без привязки к типу силовой установки будет индекс мощности, рассчитанный по единой системе.