 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых популярных марок китайских автомобилей с пробегом

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ТОП-10 самых популярных марок китайских автомобилей с пробегом

Chery - самый популярный бренд на вторичке среди китайцев

Портрет российского автовладельца

23.10.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года объем рынка китайских автомобилей с пробегом в нашей стране составил 58,5 тыс. единиц, что на 8,5% выше результата годичной давности.

Лидером вторичного рынка среди китайских автомобилей является Chery – за отчетный период 18,5 тыс. таких машин этой марки сменили владельца (+5%). На втором месте находится Lifan, эмблему которого носит каждый четвертый перепроданный «китаец» в России (14,6 тыс. ш.; +13%). Замыкает тройку лидеров этого рейтинга Geely с результатом 10,2 тыс. единиц (+11%). Совсем немного отстает Great Wall (9,9 тыс. шт.; +4%).

Далее с огромным отставанием следуют BYD (1,5 тыс. шт.; +0,3%) и FAW (1,1 тыс. шт.; +0,5%). В ТОП-10 самых популярных в России марок китайских автомобилей с пробегом по итогам января – сентября 2018 года также попали: Haima (572 шт.; +7%), Brilliance (484 шт.; +56%), Hafei (361 шт.; +1,4%) и DFM (290 шт.; +66%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи китайские автомобили марки-лидеры chery lifan geely great wall byd faw brilliance haima dfm

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