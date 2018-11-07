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Infiniti в октябре увеличил продажи в России на 12%

Infiniti в октябре увеличил продажи в России на 12%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

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Российские дилеры Infiniti в октябре реализовали 424 автомобиля – на 12% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Infiniti в нашей стране составили 3990 машин, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как  сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в октябре стал обновленный кроссовер Infiniti QX50, чьи продажи составили 183 единицы. Второе место занял новый внедорожник QX80 с показателем 104 реализованных автомобиля. Замыкает тройку лидеров кроссовер QX60, на котором остановили свой выбор 90 покупателей.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: Q30/QX30 доступны по цене от 2 млн 272 тыс. 600 руб./2 млн 118 тыс. рублей соответственно; стоимость Q50 начинается от 2 млн 095 тыс. рублей; Q60 по специальному предложению доступен за 3 млн 415 тыс. рублей; QX60 доступен по цене от 2 млн 735 тыс. рублей, QX70 – от 3 млн 070 тыс. рублей; новый QX50 и новый QX80 можно приобрести по специальному предложению для лояльных клиентов от 2 млн 549 тыс. руб./4 млн 580 тыс. рублей соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки infiniti

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