Volkswagen в октябре показал лучший результат продаж в России с начала года

Российские дилеры Volkswagen в октябре реализовали 9928 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, это лучший результат продаж немецкой марки с начала года. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 21% и составили 84698 машин.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в октябре остановили свой выбор 5343 покупателя (+31%). Вместе с тем российские клиенты продолжают делать выбор в пользу представителей сегмента SUV марки Volkswagen. Так, в октябре было продано 233 автомобиля Teramont, 543 новых Touareg, а кроссовер Tiguan второго поколения показал лучший результат продаж с начала 2018 года – 3309 машин (+24%). Добавим также, что в октябре клиентам передано 145 автомобилей Golf, поступивших в продажу в сентябре 2018 года.

«Марка Volkswagen в очередной раз демонстрирует рост продаж, в том числе, в стратегически важном для нас сегменте SUV. Мы закрепляем эти успехи выходом новой версии нашего бестселлера – Tiguan OffRoad», – глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в специальном исполнении OffRoad. Новинка предлагается с бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП от 1 млн 739 тыс. рублей или 6-ступенчатой АКП от 1 млн 869 тыс. рублей. Цена на модель с бензиновым двигателем 180 л.с. начинается с отметки в 2 млн 039 тыс. рублей, а начальная стоимость дизельной версии мощностью 150 л.с. составляет 1 млн 969 тыс. рублей в сочетании с 7-ступенчатой АКП. Все версии оснащаются полным приводом 4Motion.