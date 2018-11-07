 АВТОСТАТ | Volkswagen в октябре показал лучший результат продаж в России с начала года

Горячая новость

В Москве проходит форум «IT-Революция в автобизнесе – 2018»
  • 7.11.18 - 09:25

    В Москве проходит форум «IT-Революция в автобизнесе – 2018»
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
  • 06.11.18

    Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
Все публикации

Видео

Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
  • 22.04.16

    Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
Все видео

06.11.18 Прочитали 1499 раз

Volkswagen в октябре показал лучший результат продаж в России с начала года

Volkswagen Tiguan Offroad

Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности

19.09.18

PDF, 50 стр.

49 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Российские дилеры Volkswagen в октябре реализовали 9928 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, это лучший результат продаж немецкой марки с начала года. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 21% и составили 84698 машин.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в октябре остановили свой выбор 5343 покупателя (+31%). Вместе с тем российские клиенты продолжают делать выбор в пользу представителей сегмента SUV марки Volkswagen. Так, в октябре было продано 233 автомобиля Teramont, 543 новых Touareg, а кроссовер Tiguan второго поколения показал лучший результат продаж с начала 2018 года – 3309 машин (+24%). Добавим также, что в октябре клиентам передано 145 автомобилей Golf, поступивших в продажу в сентябре 2018 года.

«Марка Volkswagen в очередной раз демонстрирует рост продаж, в том числе, в стратегически важном для нас сегменте SUV. Мы закрепляем эти успехи выходом новой версии нашего бестселлера – Tiguan OffRoad», – глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в специальном исполнении OffRoad. Новинка предлагается с бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП от 1 млн 739 тыс. рублей или 6-ступенчатой АКП от 1 млн 869 тыс. рублей. Цена на модель с бензиновым двигателем 180 л.с. начинается с отметки в 2 млн 039 тыс. рублей, а начальная стоимость дизельной версии мощностью 150 л.с. составляет 1 млн 969 тыс. рублей в сочетании с 7-ступенчатой АКП. Все версии оснащаются полным приводом 4Motion.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи volkswagen

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Volkswagen Golf получил новые опции

сегодня, 13:31

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика