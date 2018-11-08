Японский авторынок в октябре вырос на 13%

Японский авторынок в октябре увеличился на 13,3% до 227172 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за десять месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 439 тыс. 483 машины (-2,1%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 7,3% до 111556 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 30901 машина (+10,2%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Nissan, реализовавший 23420 автомобилей (рост в 2,3 раза).