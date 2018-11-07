Jeep в октябре увеличил продажи в России в 2,3 раза

Российские дилеры Jeep в октябре реализовали 181 внедорожник, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. За десять месяцев 2018 года продажи Jeep, включая Chrysler, выросли на 12% и составили 1245 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, наиболее значительный рост – на 71% – показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи с начала года составили 310 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee реализован в количестве 815 единиц, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Также с сентября продано 85 внедорожника Jeep Wrangler нового поколения, только что поступившего в шоу-румы российских дилеров. Кроме того, в третьем квартале в продаже появились новый компактный кроссовер Jeep Compass и обновленный Jeep Cherokee 2019 модельного года.