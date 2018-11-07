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Американский авторынок в октябре вышел «в плюс»

Американский авторынок в октябре вышел «в плюс»

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Американский авторынок в октябре увеличился на 0,4% до 1 млн 361 тыс. 355 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,59 млн машин. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 14 млн 303 тыс. 045 единиц (+0,5%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в октябре сохраняет General Motors, реализовавший 239472 автомобиля (-5,3%). На второе место вышел Ford с показателем 191682 проданных машин (-4%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 191102 авто (+1,4%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 178341 машина, что на 15,4% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 122182 автомобиля (-4,1%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: сша автомобильные рынки

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