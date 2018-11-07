 АВТОСТАТ | Беспилотники появятся на российских дорогах в марте 2019 года

Горячая новость

В Москве проходит форум «IT-Революция в автобизнесе – 2018»
  • 7.11.18 - 09:25

    В Москве проходит форум «IT-Революция в автобизнесе – 2018»
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
  • 06.11.18

    Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?
Все публикации

Видео

Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
  • 22.04.16

    Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
Все видео

06.11.18 Прочитали 953 раз

Беспилотники появятся на российских дорогах в марте 2019 года

Беспилотники появятся на российских дорогах в марте 2019 года

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России

28.03.18

PDF, 62 стр.

27 900 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте 2019 года, эксперимент пройдет в Москве и Татарстане. Речь идет о «высокоавтоматизированных автомобилях», в салоне которых находится страхующий водитель, не вмешивающийся в управление. Постановление правительства о пилотном проекте, который продлится три года, опубликовано для общественного обсуждения, пишет газета «Коммерсант».

Российские власти, напомним, уже несколько лет обсуждают возможность допуска полностью автономных авто на дороги. За рубежом уже активно тестируют подобные транспортные средства. Экспериментальный беспилотник на базе Toyota Prius есть у «Яндекса», беспилотные электробусы «Шатл» и «Матрешка» – у КАМАЗа/НАМИ и Volgabus соответственно. Проект беспилотной «ГАЗели» недавно анонсировал и ГАЗ. С 2014 года по поручению президента Владимира Путина правительство реализовывает национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет» – государственный план до 2035 года по развитию технологий беспилотных авто и электромобилей. Финансирование НТИ до 2020 года превышает 50 млрд рублей, из них 28,5 млрд рублей – из госбюджета. Проект постановления подготовлен в рамках реализации дорожной карты «Автонета».

В документе подробно расписана процедура допуска беспилотных авто на дороги. Компания–владелец машины для начала должна иметь уставный капитал не менее 100 млн рублей. Сама машина будет оснащена системами для «непрерывной видеорегистрации действий водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки», а также кнопкой для «активации и деактивации автоматизированной системы вождения», которую водитель сможет нажать, не отстегивая ремней безопасности. Для участия в эксперименте подается заявка в государственный научный центр ФГУП НАМИ с перечнем беспилотных автомобилей (не более 200 в одном регионе) и списком страхующих водителей (стаж не менее трех лет, без лишения прав). НАМИ, проведя испытания, выдаст свидетельство о соответствии авто требованиям безопасности. Затем машину надо будет зарегистрировать в ГИБДД с отметкой о том, что в конструкцию внесены изменения для проведения «правового эксперимента». С этого момента машина имеет право выезжать на улицу, водителю необходим путевой лист с маршрутом следования беспилотника. Все параметры движения должны записываться и передаваться в НАМИ и МВД.

Интерес представляют нормы, описывающие возможное ДТП с участием беспилотника. Еще до подачи заявки в НАМИ владелец машины должен застраховать гражданскую ответственность на сумму не менее 10 млн рублей либо разместить эту сумму на депозите нотариуса или на эскроу-счете в банке, где деньги будут заблокированы и выплачены пострадавшим в случае аварии. Собственник понесет «полную ответственность за ДТП, происшедшие с участием принадлежащего ему транспортного средства при проведении эксперимента».

Эксперты документ раскритиковали: постановление готовится в интересах «Яндекса» и ряда других крупных компаний, небольшие российские стартапы в пилоте участвовать не смогут.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки беспилотники

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Mercedes-Benz рассказал о премьерах 2019 года

31 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Накроют всех! Оно и к лучшему… (MotorPage.ru)

23 октября 2018

Все статьи