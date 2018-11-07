Беспилотники появятся на российских дорогах в марте 2019 года

Первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте 2019 года, эксперимент пройдет в Москве и Татарстане. Речь идет о «высокоавтоматизированных автомобилях», в салоне которых находится страхующий водитель, не вмешивающийся в управление. Постановление правительства о пилотном проекте, который продлится три года, опубликовано для общественного обсуждения, пишет газета «Коммерсант».

Российские власти, напомним, уже несколько лет обсуждают возможность допуска полностью автономных авто на дороги. За рубежом уже активно тестируют подобные транспортные средства. Экспериментальный беспилотник на базе Toyota Prius есть у «Яндекса», беспилотные электробусы «Шатл» и «Матрешка» – у КАМАЗа/НАМИ и Volgabus соответственно. Проект беспилотной «ГАЗели» недавно анонсировал и ГАЗ. С 2014 года по поручению президента Владимира Путина правительство реализовывает национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет» – государственный план до 2035 года по развитию технологий беспилотных авто и электромобилей. Финансирование НТИ до 2020 года превышает 50 млрд рублей, из них 28,5 млрд рублей – из госбюджета. Проект постановления подготовлен в рамках реализации дорожной карты «Автонета».

В документе подробно расписана процедура допуска беспилотных авто на дороги. Компания–владелец машины для начала должна иметь уставный капитал не менее 100 млн рублей. Сама машина будет оснащена системами для «непрерывной видеорегистрации действий водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки», а также кнопкой для «активации и деактивации автоматизированной системы вождения», которую водитель сможет нажать, не отстегивая ремней безопасности. Для участия в эксперименте подается заявка в государственный научный центр ФГУП НАМИ с перечнем беспилотных автомобилей (не более 200 в одном регионе) и списком страхующих водителей (стаж не менее трех лет, без лишения прав). НАМИ, проведя испытания, выдаст свидетельство о соответствии авто требованиям безопасности. Затем машину надо будет зарегистрировать в ГИБДД с отметкой о том, что в конструкцию внесены изменения для проведения «правового эксперимента». С этого момента машина имеет право выезжать на улицу, водителю необходим путевой лист с маршрутом следования беспилотника. Все параметры движения должны записываться и передаваться в НАМИ и МВД.

Интерес представляют нормы, описывающие возможное ДТП с участием беспилотника. Еще до подачи заявки в НАМИ владелец машины должен застраховать гражданскую ответственность на сумму не менее 10 млн рублей либо разместить эту сумму на депозите нотариуса или на эскроу-счете в банке, где деньги будут заблокированы и выплачены пострадавшим в случае аварии. Собственник понесет «полную ответственность за ДТП, происшедшие с участием принадлежащего ему транспортного средства при проведении эксперимента».

Эксперты документ раскритиковали: постановление готовится в интересах «Яндекса» и ряда других крупных компаний, небольшие российские стартапы в пилоте участвовать не смогут.