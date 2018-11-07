Skoda установила рекорд продаж в России

Российские дилеры Skoda в октябре реализовали 7614 автомобилей – на 33,1% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи чешской марки в нашей стране составили 65087 машин, что на 28,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за январь-октябрь в России продано больше автомобилей Skoda, чем за весь 2017 год.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в октябре остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 3239 покупателей (+40,2%). Второе место сохраняет внедорожник Skoda Kodiaq, чьи продажи выросли в 7,9 раза до 2233 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки Octavia с показателем 1942 проданных автомобиля (-10,3%). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb сосавила 187 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda приняла решение привезти в Россию компактный кроссовер Karoq, заменивший в модельном ряду Yeti. Старт продаж новинки, производство которой будет налажено в нашей стране, запланирован на конец 2019 года.