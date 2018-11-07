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Популярность каршеринга в Москве за год выросла втрое

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Услуга краткосрочной аренды автомобиля в Москве стала в три раза популярней по сравнению с 2017 годом. Это связано с ростом автопарка каршеринговых автомобилей, появлением новых услуг и гибкой тарифной политикой компаний, сообщил агентству "ТАСС" заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 18 млн поездок совершили пользователи сервиса краткосрочной аренды с начала года. Мы фиксируем большой рост популярности проекта - более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, тогда машины брали около 5,5 млн раз", - сказал собеседник агентства.

Заммэра связывает рост популярности сервиса с увеличением числа машин, гибкими тарифами, различными системами поощрения клиентов, а также с появлением новых услуг. "Например, в сервисе появились автомобили премиум-сегмента и детские кресла. Помимо этого, операторы регулярно расширяют зону использования. Машины некоторых операторов доступны в Подмосковье: Реутове, Долгопрудном, Мытищах и Химках", - подчеркнул Ликсутов.

В настоящее время в столице работает 15 операторов краткосрочной аренды автомобилей. Количество машин в их автопарках достигло 13 тысяч.

Каршеринг – кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно этой услугой пользуются для коротких поездок по городу. Проект «Московский каршеринг» запустили в начале осени 2015-го. Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от 6 до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

, источник: www.autostat.ru

Теги: каршеринг москва

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