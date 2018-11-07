Volkswagen Touareg получит новый базовый двигатель в России

Российские дилеры Volkswagen в конце ноября начнут продажи кроссовера Touareg с четырехцилиндровым турбомотором 2.0 TSI. Ранее модель предлагалась только с двигателями V6 – в основном это дизели 3.0 TDI (249 л.с.), хотя можно найти и версии с бензиновым турбомотором 3.0 TSI (340 л.с.).

Как пишет издание «Авторевю», двигатель 2.0 TSI развивает 249 л.с. и 370 Нм, а 8-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия 4Motion на таких машинах те же, что и у других версий. Согласно ОТТС, четырехцилиндровый Touareg легче дизельного на 85 кг (снаряженная масса – 1955 кг). Максимальная скорость – 225 км/ч, а время разгона до 100 км/ч у российской версии еще не обнародовано.

В базовой комплектации Respect новый Volkswagen Touareg с мотором 2.0 TSI стоит 3 млн 399 тыс. рублей, на 350 тысяч дешевле дизельного варианта. В исполнении Status такой автомобиль оценен в 3 млн 739 тыс. рублей. Но для топ-версии R-Line 2,0-литровый мотор недоступен.

Напомним, продажи нового Volkswagen Touareg стартовали на российском рынке в июле 2018 года. По сравнению с моделью второго поколения, новый Touareg стал шире и длиннее. Теперь длина кузова составляет 4878 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1702 мм. Несмотря на увеличенную длину и ширину автомобиля, его кузов стал на 106 кг легче, за счет использования в конструкции смешанного алюминия (48%) и высокотехнологичной стали (52%). Благодаря новым габаритам также удалось увеличить объем багажного отделения с 697 до 810 литров (при сложенных задних сиденьях объем достигает 1800 л).