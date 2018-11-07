Назначен новый генеральный директор Группы «ОАТ»

Генеральным директором холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), входящего в структуру ПАО «КАМАЗ», с 1 ноября 2018 года назначен Сергей Урюпин. На новом посту он сменит Сергея Федченко, который продолжит работать в компании.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, Сергей Урюпин родился 1 января 1960 года в г. Куйбышеве (Самара). В 1983 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». На разных этапах трудовой биографии был ведущим инженером конструкторского бюро автоматизированных систем, заместителем директора ОАО «Средневолжская межрегиональная энергетическая компания», заместителем генерального директора ОАО «Электросеть», генеральным директором ОАО «Тевис». С ноября 2006 года работал в ПАО «АВТОВАЗ» в должности директора энергетического производства, позднее – директором дирекции по инженерно-технологическому обеспечению, вице-президентом по производству автокомпонентов.