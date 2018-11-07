GM-АВТОВАЗ запустил предновогоднюю акцию на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ запустил предновогоднюю акцию «Возьми свое от Chevrolet Niva». Приобретая новый автомобиль Chevrolet Niva в салоне официальных дилеров, покупатель может выбрать аксессуары и дополнительное оборудование на сумму до 35 тыс. рублей бесплатно, а при совмещении с действующими программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» получить максимальную выгоду до 70 тыс. рублей. Акция продлится до 31 декабря 2018 года включительно, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ. Количество оборудования и аксессуаров, участвующих в акции, ограничено.

В указанный период продолжают действовать программы «Трейд-ин» со скидкой 30 тыс. рублей и «Скидка при покупке в кредит», которая составляет 35 тыс. рублей и реализуется при участии банков-партнеров ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк». В акциях участвуют все официальные дилеры GM-АВТОВАЗ в Российской Федерации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 20617 автомобилей (-7%).



