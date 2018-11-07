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В Санкт-Петербурге открылся новый автосалон Renault

Петровский ДЦ 1

Группа компаний «Петровский Автоцентр» открыла на севере Санкт-Петербурга новый дилерский центр Renault. Теперь в портфеле холдинга четыре автосалона французской марки в городе, сообщает пресс-служба ГК «Петровский Автоцентр».

Дилер приобрел здание автосалона на Выборгском шоссе в первой половине этого года. В его покупку и реконструкцию было инвестировано порядка 250 млн рублей.

Площадь двухэтажного автоцентра составляет 1940 кв.м, из них шоу-рум занимает 490 кв.м, а сервисная зона на 7 постов – почти 600 кв.м. Парковка, расположенная на территории дилерского центра, рассчитана на 104 машиноместа.

В салоне представлена вся линейка легковых и легких коммерческих автомобилей марки Renault – это модели Duster, Kaptur, Sandero, Sandero Stepway, Logan, Koleos, Dokker. Также в ближайшее время появится модель Logan Stepway. Кроме того, в автоцентре доступны программы трейд-ин, кредитования, оформления страховых полисов, продаются подержанные автомобили.

«Автосалон стал первым из наших дилерских центров в Петербурге, который оформлен по современным корпоративным стандартам Renault, где в качестве основы для архитектурных решений была выбрана концепция скоростной автомагистрали, – говорит генеральный директор группы компаний «Петровский Автоцентр» Антон Солдунов. – Мы планируем, что в 2019 году в автоцентре будет реализовано более 2000 новых автомобилей Renault. Это позволит нашей группе компаний увеличить продажи машин французского бренда на 35%».

Для справки, Группа «Петровский Автоцентр» – официальный дилер автомобилей Renault с 1997 года. В настоящий момент у группы четыре автосалона французской марки в Санкт-Петербурге и три в Москве.

По итогам первой половины 2018 года «Петровский Автоцентр» входит в пятерку самых динамично развивающихся автомобильных холдингов Санкт-Петербурга по показателю роста продаж новых машин. Доля дилера в общем объеме реализации автомобилей Renault в 2018 году в Санкт-Петербурге составляет 39,4%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры санкт-петербург renault

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