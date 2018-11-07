Как изменятся автопарки Сибири и Дальнего Востока после решения Путина?

Президент РФ Владимир Путин 3 ноября подписал указ, согласно которому Забайкальский край и Республика Бурятия переходят из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как могут измениться автопарки обоих федеральных округов в связи с принятым решением главы государства.

По состоянию на 1 июля 2018 года в Сибирском ФО, согласно данным нашего агентства, было зарегистрировано 6,59 млн единиц автотехники (легковые автомобили, грузовики, LCV, автобусы). В свою очередь, в Дальневосточном ФО на ту же дату насчитывалось 2,64 млн машин.

Поскольку в Забайкалье и Бурятии числилось соответственно 356,1 и 272,9 тыс. экземпляров автомобильной техники, то теоретически автопарк СФО теперь составляет 5,96 млн штук, т.е. на 629 тыс. машин меньше. Соответственно автопарк ДФО стал на это же количество больше и насчитывает уже 3,27 млн единиц.

Таким образом, доля Сибири в структуре всего российского парка составит теперь 11,7%, хотя ранее данный показатель был равен 12,9%. А вот Дальний Восток займет уже 6,4% вместо прежних 5,2%.