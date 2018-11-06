Россияне потратили на покупку иномарок более 1,5 трлн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам 9 месяцев 2018 года в России было реализовано почти 945 тыс. новых легковых иномарок. На их покупку было потрачено 1 трлн 543,6 млрд рублей.

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 205,5 млрд рублей. На втором месте находится японская Toyota (189,3 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с показателем 146,9 млрд рублей. Кроме этого, жители России потратили 118,7 и 101,2 млрд рублей соответственно на покупку новых машин немецких марок Mercedes-Benz и Volkswagen. На иностранные автомобили остальных брендов было затрачено менее 100 млрд рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю иномарок в России приходится 78% продаж новых легковых автомобилей. Но за счет более высокой средней цены им принадлежит 90% всей емкости российского рынка.