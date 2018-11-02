Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% российского рынка

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь нынешнего года в нашей стране было реализовано 678 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Это составляет 56% от общего объема российского рынка, что является рекордным показателем за всю его историю.

Как отмечают эксперты агентства, рыночная доля «автоматов» в России продолжает расти и уже третий год подряд превышает 50%. При этом к автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Учитывая тот факт, что по итогам 9 месяцев 2017 года доля продаж автомобилей с АКП в России составляла 54%, получается, что за год этот показатель вырос сразу на 2 процентных пункта.