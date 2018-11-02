 АВТОСТАТ | Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% российского рынка

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Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% российского рынка

Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% российского рынка

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь нынешнего года в нашей стране было реализовано 678 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Это составляет 56% от общего объема российского рынка, что является рекордным показателем за всю его историю.

Как отмечают эксперты агентства, рыночная доля «автоматов» в России продолжает расти и уже третий год подряд превышает 50%. При этом к автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Учитывая тот факт, что по итогам 9 месяцев 2017 года доля продаж автомобилей с АКП в России составляла 54%, получается, что за год этот показатель вырос сразу на 2 процентных пункта.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили акп автоматическая трансмиссия акпп автомат робот. автомат коробка-автомат

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