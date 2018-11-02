 АВТОСТАТ | Subaru в октябре увеличила продажи в России на 15%

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Subaru в октябре увеличила продажи в России на 15%

Subaru

Российские дилеры Subaru в октябре реализовали 678 автомобилей – на 14,5% больше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев 2018 года продажи Subaru в нашей стране составили 6232 машины, что на 34,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в октябре составили 393 единицы (+0,3%). Реализация компактного кроссовера XV выросла на 43% до 153 автомобилей. Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 99 машин (+16,5%).

Новый седан бизнес-класса Subaru Legacy, продажи которого на российском рынке были возобновлены в конце мая, по итогам октября разошелся в количестве 29 экземпляров. Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI нашли 4 владельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили subaru

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