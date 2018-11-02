KIA в октябре установила новый рекорд продаж автомобилей в РФ

Российские дилеры KIA в октябре реализовали 21002 автомобиля, что на 20,7% больше по сравнению с результатом годичной давности. При этом достигнутый показатель является рекордным за все время деятельности корейской марки в нашей стране, отмечает пресс-служба KIA Motors Rus.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в октябре было реализовано 7899 седанов и кросс-хэтчбеков этого семейства (-10%). Второе место по объему продаж занял бизнес-седан Optima, который в октябре выбрало рекордное количество россиян – 2679. Это на 69,3% больше, чем год назад. В тройку наиболее популярных моделей KIA также попал компактный кроссовер Sportage с результатом 2193 проданных экземпляра (+6%).

Отметку в 2 тысячи автомобилей по итогам прошлого месяца преодолело и семейство Ceed (2078 шт.; +48,6%). Практически равные показатели продаж имеют седан Cerato (1755 шт.; +155,5%), демонстрирующий наилучший рост, и компактвэн Soul (1728 шт.; +40,6%). Отметим и реализацию кроссовера KIA Sorento Prime (1017 шт.; +55,5%), которая тоже превысила 1 тысячу единиц.

По итогам 10 месяцев 2018 года в России было продано 188492 автомобиля KIA, что на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, KIA продолжает удерживать лидерство среди зарубежных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, составляет 13%.

Добавим также, что на 1 ноября 2018 года в 99 городах России насчитывалось 190 официальных дилеров KIA.