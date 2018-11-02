Hyundai в октябре увеличил продажи в России на 1%

Российские дилеры Hyundai в октябре реализовали 15820 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 147312 машин, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», порядка 60% объема реализации приходится на автомобили сегмента SUV, продажи которых в прошлом месяце составили 9136 единиц. При этом бестселлером корейской марки остается кроссовер Creta, который разошелся тиражом в 5856 экземпляров.

На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в октябре было продано 5399 таких автомобилей. Замыкает тройку лидеров кроссовер Hyundai Tucson, который в прошлом месяце нашел 2349 покупателей. Эта модель показала свой лучший результат в нынешнем году, что во многом связано с ее обновлением в августе.

Кроссовер Santa Fe приобрели 929 россиян, благодаря чему он занял четвертое место в рейтинге продаж моделей Hyundai. Замкнул пятерку лидеров бизнес-седан Sonata с результатом 768 единиц. Добавим также, что продажи седана Elantra составили 442 автомобиля. Кроме них, российские дилеры Hyundai в октябре реализовали еще 75 микроавтобусов H-1 и 2 кроссовера Grand Santa Fe.