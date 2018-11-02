 АВТОСТАТ | Hyundai в октябре увеличил продажи в России на 1%

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 4 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей с пробегом
  • 2.11.18 - 11:55

    ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Связь-Банк и автокредиты
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры по выручке среди российских автохолдингов
  • 02.11.18

    Лидеры по выручке среди российских автохолдингов
Все публикации

Видео

Доклад Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ)
  • 23.03.17

    Доклад Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ)
Все видео

02.11.18 Прочитали 6848 раз

Hyundai в октябре увеличил продажи в России на 1%

Hyundai в октябре увеличил продажи в России на 1%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Hyundai  в октябре реализовали 15820 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 147312 машин, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», порядка 60% объема реализации приходится на автомобили сегмента SUV, продажи которых в прошлом месяце составили 9136 единиц. При этом бестселлером корейской марки остается кроссовер Creta, который разошелся тиражом в 5856 экземпляров.

На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в октябре было продано 5399 таких автомобилей. Замыкает тройку лидеров кроссовер Hyundai Tucson, который в прошлом месяце нашел 2349 покупателей. Эта модель показала свой лучший результат в нынешнем году, что во многом связано с ее обновлением в августе.

Кроссовер Santa Fe приобрели 929 россиян, благодаря чему он занял четвертое место в рейтинге продаж моделей Hyundai. Замкнул пятерку лидеров бизнес-седан Sonata с результатом 768 единиц. Добавим также, что продажи седана Elantra составили 442 автомобиля. Кроме них, российские дилеры Hyundai в октябре реализовали еще 75 микроавтобусов H-1 и 2 кроссовера Grand Santa Fe.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи hyundai

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Как отличаются автомобильные предпочтения жителей Москвы и Подмосковья

28 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...