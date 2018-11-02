 АВТОСТАТ | В Саратове открылся новый дилерский центр Peugeot и Citroen

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В Саратове открылся новый дилерский центр Peugeot и Citroen

В Саратове открылся новый дилерский центр Peugeot и Citroen

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

21.11.16

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Группа PSA совместно с компанией «Элвис» в Саратове открыла новый дилерский центр марок Peugeot и Citroen. Торжественное мероприятие состоялось 27 октября 2018 года. В нем приняли участие управляющий директор Peugeot, Citroen и DS Россия Алексей Володин и владелец компании «Элвис» Дмитрий Росличенко, сообщает пресс-служба Groupe PSA.

Оба шоу-рума Peugeot и Citroen (площадью по 250 кв. метров у каждого) располагаются мультибрендовом автомобильном комплексе, общая площадь которого составляет почти 8 тыс. кв. метров. Сервисная зона площадью 500 кв. метров с 7-ю постами и диагностическим оборудованием позволяет выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Peugeot и Citroen, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования.

Как отметил управляющий директор Peugeot, Citroen и DS в России Алексей Володин, Саратов является семнадцатым по размеру автомобильным рынком России, входящим в ТОП-20 городов, формирующих 70% всего рынка пассажирских и коммерческих автомобилей. «Открытие новых шоу-румов Peugeot и Citroen, оформленных в соответствии со стандартами марок, обеспечит рост объема продаж наших брендов этом регионе в 2 – 3 раза уже 2019 году», - прокомментировал он.

С открытием автоцентра в Саратове дилерские сети Peugeot и Citroen насчитывают уже 72 ДЦ в 33 городах России.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года в России было реализовано 4245 автомобилей Peugeot и 2792 – Citroen. При этом если первый бренд показывает рост на 24%, то второй – падение (-14%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии дилеры peugeot citroen

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