Продажи Maserati в России упали на 43%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам января – сентября 2018 года составил 177 экземпляров, что на 42,9% ниже результата годичной давности.

Наиболее популярная среди россиян модель Maserati – кроссовер Levante, обладателями которого за отчетный период стали 169 жителей нашей страны. Таким образом, на долю этой модели пришлось 95% от общих продаж марки. Еще за 9 месяцев нынешнего года российский парк люксовых автомобилей пополнился пятью новыми седанами Ghibli и тремя – Quattroporte.

Около половины новых автомобилей Maserati с января по сентябрь было реализовано в столице страны – 86 москвичей стали обладателями таких машин. В Санкт-Петербурге было продано 23 автомобиля Maserati, в Подмосковье – 16. Жители Свердловской области приобрели 9 таких экземпляров. В Тюменскую область и Краснодарский край отправилось по 4 автомобиля, а в Пензенскую и Новосибирскую – по 3. Еще в 6 регионах РФ было куплено по два автомобиля Maserati, и в 17 – по одному.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что продажи новых автомобилей Lamborghini в России выросли в 1,5 раза.