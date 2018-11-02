Mitsubishi в октябре увеличила продажи в России на 40%

Российские дилеры Mitsubishi в октябре реализовали 4238 автомобилей – на 40% больше, чем годом ранее. Таким образом, по итогам десяти месяцев 2018 года в России продан уже 35441 автомобиль Mitsubishi, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в октябре составили 2278 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановил свой выбор 1101 покупатель. Третье место занял новый компактный кроссовер Eclipse Cross с показателем 327 реализованных автомобилей.

Напомним, что недавно в России стартовали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander, который продолжает пользоваться неизменной популярностью. При этом обновления коснулись как внешнего облика, так и технических характеристик модели. Флагман модельной линейки Mitsubishi приобрtл более современный интерьер и экстерьер, получил новые настройки подвески и рулевого управления, а также более высокий уровень шумоизоляции.