ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей с пробегом

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года объем российского рынка премиальных автомобилей с пробегом составил 363,8 тыс. единиц, что на 0,8% больше, чем год назад.

Четверть от этого количества пришлась на Москву и Подмосковье. Так, в столице за отчетный период было перепродано 54,6 тыс. автомобилей премиум-сегмента, а в Московской области – 35,7 тыс. таких машин. На третьей позиции расположился Санкт-Петербург с результатом 27,7 тыс. премиальных автомобилей с пробегом.

Из нестоличных субъектов РФ в этом рейтинге лидирует Краснодарский край (20,8 тыс. шт.), который занимает четвертое место в общем зачете. Далее с заметным отставанием следуют Ростовская (9,8 тыс. шт.), Свердловская (9,3 тыс. шт.), Калининградская (9,2 тыс. шт.) и Новосибирская (8,2 тыс. шт.) области. В ТОП-10 крупнейших региональных рынков премиальных автомобилей с пробегом по итогам 9 месяцев 2018 года попадают еще Ставропольский край (7,6 тыс. шт.) и Татарстан (7,1 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: вторичный рынок автомобили с пробегом премиум-сегмент премиум-марки регионы авторынок россии регионы-лидеры продажи легковые автомобили

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