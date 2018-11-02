Новый кабриолет BMW 8 серии появится в России в марте 2019 года

Компания BMW Group Россия объявляет о стоимости и дате продаж нового BMW 8 серии Cabrio. Как сообщает пресс-служба баварского производителя, в нашей стране новинка появится в марте следующего года.

Также отмечается, что российским покупателям будет доступен BMW M850i xDrive Cabrio с двигателем V8 объемом 4,4 л и мощностью 530 л.с. Цены на эту модель начинаются от 9,11 млн рублей.

Развивая 530 л.с. и пиковый крутящий момент 750 Нм, двигатель V8 позволяет новому BMW M850i xDrive Cabrio разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Также автомобиль оснащается 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic Sport, интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive и дифференциалом M Sport.

Габариты нового BMW 8 серии Cabrio почти полностью совпадают с размерами BMW 8 серии Coupe. Длина автомобиля составляет 4843 мм, ширина – 1902 мм и высота – 1339 мм. Длина колесной базы – 2822 мм, а ширина колеи – 1619 мм спереди и 1642 мм сзади.

Складная крыша нового BMW 8 серии Cabrio в стандартной комплектации выполнена в черном цвете, а в качестве опции доступна в цвете «Антрацит» с серебристым эффектом. Крыша открывается и закрывается одним нажатием кнопки всего за 15 секунд даже во время движения автомобиля со скоростью до 50 км/ч. Спинка заднего сиденья складывается в соотношении 50:50 для удобства погрузки, а объем багажного отделения при закрытой крыше составляет 350 л.

Стандартное оснащение нового BMW 8 серии Cabrio включает защитный экран, закрывающий пассажиров от ветра. Опционально доступна система обдува шеи теплым воздухом, встроенная в передние кресла. Помимо этого, сюда же входят автодоводчики дверей, система комфортного доступа, теплоизоляционное ветровое стекло, активная вентиляция передних сидений, интерактивный ключ Display Key и пакет обогрева в салоне, включающий в себя подогрев подлокотников, рулевого колеса и передних сидений.

Стандартное оснащение BMW M850i xDrive Cabrio также включает чрезвычайно мощную тормозную систему M Sport, 20" M легкосплавные диски с высокоскоростными шинами, эксклюзивные детали интерьера в цвете Серый Церий, накладки на пороги дверей с логотипом модели и подсветкой и декоративные накладки в виде сетки из нержавеющей стали.

Комфорт и безопасность в новом BMW 8 серии Cabrio обеспечивает широкий набор передовых систем помощи водителю. Уже в стандартной комплектации доступны проекционный дисплей и ассистент вождения, включающий систему предупреждения о столкновениях и появлении пешеходов с функцией автоматического торможения в городе, систему предупреждения об опасностях при перестроении, информацию об ограничении скорости, а также систему помощи при выезде с парковки задним ходом.

Кроме того, в стандартное оснащение входит ассистент парковки с камерой заднего вида и ассистент движения задним ходом. Опционально доступны активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент вождения Professional (включающий ассистент движения по полосе с функцией подруливания) и система ночного видения BMW Night Vision, которая распознает людей и крупных животных в темноте и на большом расстоянии, автоматически направляя на них свет фар.

Новый BMW 8 серии Cabrio уже в стандартной комплектации оснащается системой BMW Live Cockpit Professional. Она включает в себя навигационную и мультимедийную системы, а также полностью цифровую приборную панель высокого разрешения диагональю 12,3", расположенную за рулевым колесом. Новая операционная система BMW 7.0 отличается передовыми цифровыми функциями, которые можно настроить под требования конкретного водителя.

Еще одной особенностью нового BMW 8 серии Cabrio является система защиты пассажиров при опрокидывании автомобиля. Она состоит из двух защитных алюминиевых стоек, установленных за подголовниками задних сидений, которые мгновенно выдвигаются с помощью пиропатронов при возникновении риска переворота.